Врач напомнил о важности медосмотра перед вакцинацией от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3cad940e-608a-11eb-be36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый, кто решил вакцинироваться от коронавируса, должен пройти предварительный медицинский осмотр. Об этом предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, если человек чувствует себя хорошо и не имеет обострения хронических заболеваний, можно получить консультацию врача, который осматривает непосредственно перед уколом. Именно он оценит состояние пациента, определит наличие или отсутствие тех или иных противопоказаний.

Если у человека в анамнезе есть какие-то серьёзные заболевания, к этому необходимо относиться с особым вниманием. При этом консультация узких специалистов требуется в том случае, если заболевание протекает с особенностями и на момент прививки декомпенсировано. Врач определит, показана или нет для пациента вакцинация на данном этапе, — пояснил Тяжельников в интервью Радио Sputnik.

При хронических заболеваниях вакцинация применяется с осторожностью, уточнил специалист.

Медик добавил, что она противопоказана беременным и кормящим, гражданам младше 18 лет, участникам клинического исследования вакцины от коронавируса, а также тем, кто в течение последнего месяца делал другие прививки.

Помимо этого, в числе противопоказаний: острые инфекционные и неинфекционные заболевания, гиперчувствительность к компонентам вакцины и тяжёлые аллергические реакции.

Ранее NEWS.ru выпустил расследование в связи с началом с 18 января всеобщей прививочной кампании от COVID-19. Судя по ситуации в регионах, массовая вакцинация в России может растянуться на несколько лет, хотя Попова утверждает о готовности в 2021 году привить 60% населения, то есть не менее 88 млн человек.

Как заявила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова, прогнозы Роспотребнадзора могут быть существенно завышены.