Врач Мясников рассказал, как не допустить риск инсульта Врач Мясников посоветовал россиянам бросить курить и следить за давлением, чтобы избежать инсульта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач Александр Мясников сообщил, что россиянам нужно бросить курить, а также измерять давление на регулярной основе, чтобы избежать инсульта. В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что спровоцировать инсульт могут повышенный уровень холестерина и глюкозы, малоподвижный образ жизни, гипертония и наследственные заболевания. Врач посоветовал россиянам в первую очередь обратить внимание на артериальное давление.

Я сам старый гипертоник. Таблетки я выпил. Измерять давление аппаратом — прошлый век. Все-таки сейчас есть холтеровское мониторирование, оно достаточно доступно. Когда вы носите аппарат, он измеряет вам давление ночью, днем, в различных обстоятельствах, и в итоге вы можете посмотреть средний уровень и тогда уже менять лекарства более прицельно, — заявил Мясников.

Врач посоветовал сократить употребление соли и сахара. Мясников добавил, что спровоцировать инсульт также может врожденная увеличенная свертываемость крови, повышающая риск возникновения тромбоза. Он также рекомендовал россиянам почаще заниматься спортом.

Если у вас инсульт, значит, у вас были предвестники, минимум, за 10–15 лет до того. Но вы продолжали есть пельмени, наворачивали пирожные, курили, сидели на попе ровно на диване, не двигались! <...> Мужчина должен один раз в день крепко вспотеть, — отметил эксперт.

Ранее врач-кардиолог Ольга Савонина заявила, что ухудшить здоровье сердца могут такие привычки, как подавление эмоций, перенос простуды на ногах и неправильная чистка зубов. По ее словам, если человек не выплескивает свои чувства, а держит их в себе, то это может привести не только к развитию гипертонии, но и спровоцировать инфаркт и инсульт.