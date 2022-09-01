Врач Мясников призвал людей с соплями не ходить по больницам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач общей практики и популярный телеведущий Александр Мясников призвал людей с соплями не приходить в больницу, потому что это может обрушить российскую медицину. Он также добавил, что любому вирусу не выгодно убивать своего хозяина, пишет ИА SM-News.

Обрушить медицину просто, если будут опять сотни тысяч людей с соплями приходить. Зачем? Тесты делать? — высказался врач.

По словам Мясникова, еще два года назад он утверждал, что в результате пандемии коронавируса всем людям придется переболеть, а кто выживет или умрет — определит судьба.

Мы все все равно переболеем, кому суждено умереть, те умрут. Кому суждено жить дальше, те будут жить. Но это факт, так и произошло, — подчеркнул специалист.

Врач-инфекционист Николай Малышев ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в России пока не стабилизировалась, поэтому, несмотря на отсутствие официального масочного режима, средства индивидуальной защиты все же стоит носить в местах большого скопления людей. Он прогнозирует, что рост заболеваемости следует ждать после начала учебного года.

Ревматолог Галина Слободина в свою очередь предупредила, что у людей, переболевших COVID-19, даже заразившихся штаммом «омикрон», может развиться ревматоидный артрит. Она также напомнила, что вирус «меняет всю иммунную систему человека».