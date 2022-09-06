Врач Мясников: первые вакцины от COVID-19 ушли в прошлое, как «Жигули»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцины от COVID-19, которые были разработаны в начале пандемии, потеряли свою эффективность и уже устарели, как «Жигули» первой модели, заявил врач общей практики и популярный телеведущий Александр Мясников. По его словам, на данный момент создаются вакцины под новые разновидности омикрона, пишет ИА SM-News.

Мы разрабатываем вакцины под новые подвиды омикрона. Первые вакцины, как «Жигули» первой модели, ушли в прошлое, — подчеркнул теледоктор.

Однако специалист отметил, что еще неизвестно, будут ли они эффективны в прерывании заболевания.

Мясников ранее объяснил, что в России в скором времени могут снова ввести масочный режим, однако ношение маски не всегда способно защитить здорового человека от заражения. По его словам, находясь рядом с больным COVID-19 человеком, есть большая вероятность заразиться через вдыхаемый воздух и обычная маска без высокой степени фильтрации тут не поможет.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в свою очередь сообщил, что ревакцинация раз в год необходима только пожилым, людям с онкологией, аутоиммунными и хроническими болезнями, остальным россиянам нет смысла делать прививку даже при минимальном наличии антител. Он убежден, что сейчас повторная инъекция почти никому не нужна.