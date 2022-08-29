Врач Мясников объяснил, почему маска не защитит от заражения COVID-19 Врач Мясников: маска не предотвратит заражение COVID-19 от больного человека

Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

В России в скором времени могут снова ввести масочный режим, однако ношение маски не всегда способно защитить здорового человека от заражения, заявил врач общей практики и популярный телеведущий Александр Мясников. По его словам, находясь рядом с больным COVID-19 человеком, есть большая вероятность заразиться через вдыхаемый воздух, и обычная маска без высокой степени фильтрации тут не поможет, пишет ИА SM-News.

Если ты надел маску, то коронавирусом все равно заразишься, если рядом зараженный, через выдыхаемый им воздух. Либо маска должна быть высокой степени фильтрации. Но если больной наденет маску, то его сопли и кашель, не попадут в воздух. Но больному человеку стоит сидеть дома, — пояснил специалист.

При этом Мясников призвал не «раздувать» панику. Он отметил, что приказ по введению масочного режима будет введен, однако его исполнение будет необязательным, по принципу «кто хочет, тот и носит».

В Роспотребнадзоре ранее порекомендовали вернуть масочный режим в общественных местах в регионах, где недельный показатель заболеваемости ковидом превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей. В ведомстве отметили, что 48,6% выявленных случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.