Врач Мясников объяснил низкую эффективность вакцины от гриппа Врач Мясников: первая вакцина от гриппа эффективна только на 25%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если сделать вакцину от гриппа в первый раз в жизни, то она будет эффективна на 25%, так как она имеет накопительный эффект, объяснил врач общей практики, популярный телеведущий Александр Мясников. Он напомнил, что от гриппа без эпидемий в мире ежегодно умирают полтора миллиона человек, пишет ИА SM-News.

Если сделать вакцину от гриппа впервые в жизни, то при первом применении она будет эффективна всего на 25%. Она накапливается. Вирус мутирует, но 70% иммунитета остается на последующие годы, — сообщил специалист.

Врач отметил, что именно по этой причине детям, которых впервые прививают от гриппа, дают две вакцины — сначала первую, а через полтора месяца вторую. По его словам, прививка от гриппа дает примерно 50-60% защиты, что достаточно много, учитывая риски осложнений.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева ранее заявила, что сезонный грипп представляет смертельную опасность для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Она объяснила, что вирус обладает кардиотоксичностью, которая может вызвать летальное поражение сердца. Врач предупредила, что сейчас, когда большинство ограничений, связанных с коронавирусом, было снято, вернулся обмен различных инфекций воздушно-капельным путем, в связи с чем прогнозируют вспышку гриппа.