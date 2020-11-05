Врач: кошки и собаки могут заразиться коронавирусом

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Кошки и собаки могут заразиться коронавирусной инфекцией, поэтому инфицированным людям лучше ограничить контакты с домашними животными. Об этом на консилиуме по вопросам COVID-19 сообщил руководитель НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

Данные, которые на сегодня есть, показывают — прежде всего мы говорим о кошках и собаках, — что они переносят это бессимптомно или в лёгкой форме, — цитирует РИА Новости эксперта.

Ранее биологи из Великобритании и Малайзии выяснили, какие животные, контактирующие с человеком, восприимчивы к SARS-CoV-2 и могут заболеть коронавирусом. Для этого специалисты провели компьютерное моделирование с участием 215 представителей фауны, результаты которого соотнесли с ранее полученными данными лабораторных экспериментов и зарегистрированными случаями инфекций.

Исследователи изучили, как спайк-белок вируса SARS-CoV-2 взаимодействует у разных млекопитающих с белком ACE2, через который он проникает в клетки. Пока это единственный известный механизм инфицирования, хотя авторы и не исключают, что у некоторых животных он может быть иным.

В итоге авторы эксперимента обнаружили, что птицы, рыбы и рептилии риску заражения не подвержены. Однако 26 видов млекопитающих, регулярно контактирующих с людьми, могут быть инфицированы — это, в частности, овцы и все человекообразные обезьяны — шимпанзе, гориллы, орангутанги и бонобо. Уже отмечены случаи заражения кошек, собак, норок, львов и тигров. Кроме того, подтверждена возможность заражения хорьков и макак.

По данным на 5 ноября, российские медики выявили 19 404 новых случая COVID-19 за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 712 858. Из них умерли 29 509 (292 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 279 169 (12 238). На лечении находятся 404 180 граждан с подтверждённым COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок, писал NEWS.ru.