Врач рассказал, чем опасна нехватка железа в организме Врач Кондрахин предупредил о риске выпадения волос при нехватке железа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нехватка железа в организме может стать причиной развития анемии, сопровождающейся выпадением волос, заявил врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, которые приводит «Вечерняя Москва», анемия не представляет серьезной угрозы для жизни человека, однако значительно ухудшает ее качество. В частности, анемия может вызывать одышку, головокружение и судороги.

Медицинский специалист утверждает, что дефицит железа можно выявить с помощью анализа крови. Кроме того, на него указывает ряд очевидных симптомов. В частности, у пациентов, страдающих от этого заболевания, наблюдается выпадение волос, бледность кожи, судороги, желание пробовать несъедобное, а также общий упадок сил. Отмечается, что анемия не приводит к летальному исходу, однако она требует лечения.

Обычно при нехватке железа люди не могут умереть. Организм приспосабливается к этому состоянию, но качество жизни меняется, — заявил Кондрахин.

По словам врача, остановить железодефицитную анемию можно с помощью приема специальных препаратов, в состав которых входит необходимый микроэлемент. Они могут выпускаться как в виде таблеток, так и в виде капельниц. В редких случаях пациентам необходимо переливание крови.

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