Врач категорически запретил работать в огороде в жару

https://static.news.ru/photo/aba0364a-c392-11ea-8c76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жару опасно работать на солнце, заявил профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко.

Как сообщает портал «МедикФорум», интенсивные физические нагрузки, а тем более перегрузки, в жаркую погоду, особенно в зрелом возрасте, просто опасны для здоровья.

Интенсивные физические нагрузки (и тем более перегрузки) в жару, да ещё и в зрелом возрасте, опасны, — цитирует издание врача.

Отмечается, что согласно законодательству, при температуре 30,5 градуса рабочий день должен быть сокращён на 4 часа. При этом, если деятельность связана с физическими нагрузками, переносом тяжестей или длительной ходьбой, то находиться на солнце можно не более часа.

Также не рекомендуются занятия спортом на открытом воздухе. Тренировки нужно проводить либо после 18:00, либо ранним утром.

Как писал NEWS.ru, психиатр-нарколог Алексей Казанцев объяснил, почему жара делает употребление пива более опасным. Дело в том, что у многих слабоалкогольных напитков есть весьма коварное свойство — они быстрее всасываются в желудке.

Опасность заключается и в том, что нередко любители пива компенсируют его небольшую крепость количеством выпитого. Кроме того, увеличивается вероятность трагедии, если человек, приняв на грудь, решит ещё и искупаться в водоёме.