Врач из Подмосковья записала новогоднее обращение к жителям России

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Врач красной зоны Мытищинской городской клинической больницы Екатерина Морозова записала новогоднее обращение к россиянам.

Так, медик поблагодарила людей за соблюдение ограничительных мер, введённых в связи с пандемией COVID-19, и пожелала всем терпения и здоровья.

Спасибо вам за поддержку! За то, что носили маски, оставались дома, соблюдали меры безопасности, — отметила Морозова, слова которой приводит телеканал«360».

Она также добавила, что 2020 год научил жителей России проявлять свои чувства без стеснения, быть сильнее и смелее.

По данным на утро 1 января, за минувшие сутки в России зафиксировано 27 039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 536 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 25 798 человек. По сравнению с предыдущим днём наблюдается небольшое снижение суточной заболеваемости. Накануне сообщалось о 27 747 случаях.

В общей сложности с начала пандемии в России заболело 3 186 336 человек. 2 580 138 пациентов выздоровело, болезнь унесла жизни 57 555 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что коэффициент распространения COVID-19 в России в первый день нового года поднялся с 0,94 до 0,95. В Москве этот показатель вырос с 0,8 до 0,84.

Уже вторые сутки ни в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент распространения вируса не превышает единицы.