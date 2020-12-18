Врач из Мурманской области обратится в СК после жалобы на неё Путину

https://static.news.ru/photo/42303752-413a-11eb-824b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медик из села Алакуртти Мурманской области Татьяна Яковлева, на некомпетентность которой пожаловался президенту России Владимиру Путину местный житель, не собирается оставлять работу и намерена обратиться с заявлением о клевете в Следственный комитет РФ.

В ходе большой пресс-конференции главы государства 17 декабря житель села сообщил, что в Алакуртти работает одна машина скорой помощи с фельдшером, а в амбулатории принимает единственный врач — «бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины».

Человек оболгал, я решаю вопрос о подаче заявления в следственные органы за клевету. На работе пока остаюсь, — приводит реакцию Яковлевой РИА Новости.

Медик также отметила, что у неё нет «желания работать с подобными людьми». Она рассказала, что имеет рабочий стаж в 40 лет и с 1989 года работает в Алакуртти. По её словам, местные жители её поддержали и призывали не расстраиваться. Также с врачом связались глава областного Минздрава Дмитрий Панычев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На всю страну ярлыки вешать, к тому же конкретному доктору, это некорректное поведение. Татьяна Александровна на протяжении 40 лет принимает детей тех, к кому она на патронаж ходила. Ей памятник надо ставить. Я думаю, увольняться она не будет, надеюсь, что автор обращения дойдёт и принесёт свои извинения, — прокомментировал ситуацию Панычев.

Глава Минздрава сообщил, что пожаловавшийся на медика мужчина признал, что был чересчур эмоционален.

Ранее Панычев отреагировал на обращение к Путину санитарки из города Колы. Женщина пожаловалась главе государства на невыплату медикам положенных за работу с коронавирусными больными компенсаций. Глава областного Минздрава после этого обращения прибыл в населённый пункт, чтобы разобраться в ситуации. Панычев проверил бухгалтерскую отчётность по зарплате в ЦРБ и убедился, что с апреля по октябрь 2020 года выплаты получили 352 сотрудника больницы, общая сумма составила 178 млн рублей. Министр сообщил, что женщина работает санитаркой на неполной ставке, формально занимая должность уборщицы, а её заработная плата составляет 116 тысяч рублей в месяц, передавал NEWS.ru.