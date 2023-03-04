Врачи «Коммунарки» рассказали о состоянии Костомарова после комы Prozvezd.info: Костомаров пришел в себя после комы

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров пришел в себя после комы, сообщили Prozvezd.info врачи клиники «Коммунарка». Медики оценивают состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию как стабильно тяжелое. На данный момент его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, спортсмену вводят обезболивающие. По словам медиков, рядом с Костомаровым постоянно находится его жена — фигуристка Оксана Домнина.

Роман сейчас в сознании, его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Роман постоянно вскакивает, беспокойный, поэтому ему вводят обезболивающее. Пока новые операции не планируются. Его состояние стабильное. Рядом с ним каждый день находится его жена, сейчас ее переодели в форму медсестры, чтобы не привлекать к ней лишнего внимания, — сообщили в больнице.

3 марта РЕН ТВ сообщил, что фигуриста Романа Костомарова вывели из медикаментозного сна.

Ранее врачи оценивали шансы фигуриста на выживание в соотношении 50 на 50. Спортсмену очищали кровь, ожидая положительной реакции иммунитета, но в это время у спортсмена случился инсульт.

Иммунолог Ирина Ярцева заявляла, что отказ иммунной системы для 46-летнего здорового спортсмена — это уникальный случай. Обычная респираторная инфекция обернулась тяжелой пневмонией, которая развилась практически за сутки. Ярцева пояснила, что для такого отказа иммунитета нужны серьезные причины, например ВИЧ или рак, а в случае с крепким организмом спортсмена «это не укладывается в привычные рамки».