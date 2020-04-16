Врач из Коммунарки попросила нарушителей изоляции «передать ей яду»

https://static.news.ru/photo/6a6bfa20-7fe4-11ea-a168-fa163e074e61_660.jpg Элеонора Баланюк Фото: calmandwildeleonora/instagram.com

Врач-рентгенолог ГКБ № 40 в Коммунарке Элеонора Баланюк на своей странице в социальной сети обратилась к жителям Москвы, которые не соблюдают введённых на фоне пандемии коронавируса правил самоизоляции.

Доктор отметила, что сейчас в условиях постоянного напряжения медицинским специалистам очень трудно быть хладнокровными. Врача постоянно спрашивают, как ей и её коллегам можно помочь. Баланюк ответила на этот вопрос тем, кто продолжает нарушать режим изоляции.

Все спрашивают, что мне передать и чем помочь? Передайте мне яду, и меня перестанет волновать то, что Вы гуляете без устали, — заявила Баланюк в Instagram.

Далее она сказала, что собирается продолжать трудиться с удвоенной силой и продолжать выполнять свою работу, которой вскоре станет втрое больше.

Как ранее передавал NEWS.ru, за 45 дней работы в столичную клинику в Коммунарке поступило 1659 пациентов, 1140 из них уже выписано. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

Он отметил, что за приведёнными цифрами «много больше всего», и обратился с благодарностью к команде медицинских специалистов.