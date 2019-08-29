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Врач-реаниматолог из башкирской больницы скончался за день до допроса у следователя по делу о смерти роженицы, сообщил юрист профсоюза работников здравоохранения Виталий Манзюков.

По его словам, инцидент произошёл в Нефтекамске.

Опытный медик, не выдержало сердце. Смерть произошла в конце июля, — рассказал Манзюков.

Юрист добавил, что в то время в медучреждении работал следователь по особо важным делам, который опрашивал врачей как подозреваемых, а также изымал документы, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее глава Минздрава Ставропольского края Виктор Мажаров сообщил, что женщина, которая скончалась во время родов в Ставропольском крае, не обращалась к медикам во время беременности. В больницу местная жительница попала непосредственно перед самими родами. Так как они проходили с осложнениями, на помощь бригаде районной больницы были вызваны специалисты реанимационно-консультативного центра при краевом перинатальном центре.