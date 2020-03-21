https://static.news.ru/photo/dc2f5716-6c51-11ea-9023-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании вернули в Россию почти 20 тысяч человек из девяти стран за неделю. Об этом говорится в совместном сообщении Минтранса и Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей работу по возвращению граждан РФ из иностранных государств.

Отмечается, что сформирован список из 30 стран, откуда оперативно требуется перевозка. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих обратился к МИД РФ с просьбой до 26 марта сформировать точный список граждан, которым необходима помощь при их доставке в Россию.

За прошедшую неделю из стран, где сложилась наиболее сложная ситуация, — Болгарии, Венгрии, Индии, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории — российскими авиакомпаниями доставлено 19 942 человека, из них 4547 иностранных граждан, — цитирует сообщение ТАСС.

При этом за 20 и 21 марта доставлено 8256 пассажиров, из них 1268 иностранцы.

Как пояснил в беседе с NEWS.ru заведующий лабораторией эпидемиологии природно-очаговых инфекций ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктор биологических наук, профессор Александр Платонов, главный вопрос с эвакуацией заключается в том, как обеспечить меры защиты. По его мнению, здесь хватит стандартных мер защиты.