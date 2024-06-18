Врач-инфекционист раскрыла, кто виноват в заражении москвичей ботулизмом Врач Мескина: причина вспышки ботулизма — нарушения на предприятиях общепита

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На предприятиях, которые проверили после заражения москвичей ботулизмом, обязательно найдутся грубейшие нарушения, заявила NEWS.ru врач-инфекционист, главный внештатный специалист Московской области по инфекционным болезням у детей Елена Мескина. По ее мнению, причина любой вспышки этой болезни, тем более такой крупной, кроется в несоблюдении стандартов.

Я вас уверяю, что там точно будут нарушения: нелегальные источники поставок, просрочка, несоблюдение технологии приготовления или что-то еще. Опыт работы у меня большой, я точно знаю, что как только вспышка, тем более такая крупная, то причина всегда в грубейших нарушениях, — заявила Мескина.

Врач добавила, что ботулизм — это одна из самых страшных кишечных инфекций, потому что она дает наиболее тяжелые последствия. А время на реакцию в случае заражения — всего несколько часов, уточнила Мескина.

Ранее стало известно, что в России число пациентов с подозрением на ботулизм выросло до 149. В Москве зафиксирован 121 случай, в Нижнем Новгороде и Казани — по 14 случаев. Более половины госпитализированных в тяжелом состоянии, несколько человек на искусственной вентиляции легких. Все пациенты заказывали салаты с тунцом и фасолью в компании «Кухня на районе». Возбуждены уголовные дела об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.