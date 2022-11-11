Врач: холодные руки и ноги могут быть признаком серьезных заболеваний Иммунолог Ярцева: холодные руки и ноги могут говорить о наличии анемии и атеросклероза

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Холодные руки и ноги могут говорить о наличии анемии, а если речь идет о пожилом человеке — об атеросклерозе, рассказала «Москве 24» иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, холодные конечности могут быть всего лишь особенностью вегетативной нервной системы. Однако если такой симптом проявился внезапно, когда до этого его не наблюдалось, следует обратиться к врачу, так как речь может идти о патологических процессах в организме, предупредила эксперт.

У пожилых людей, у которых сильно развит атеросклероз и поражаются артерии, у них могут холодеть ноги и руки <...>. Если есть анемия, тоже могут руки и ноги холодеть, — пояснила Ярцева.

Врач пояснила, что холодные руки и ноги не всегда свидетельствуют о патологии. Многие люди всю жизнь живут с этим симптомом — в таком случае это лишь особенность организма.

Гематолог Светлана Бычкова ранее рассказала, что анемия является одним из самых распространенных заболеваний, чаще всего этот недуг проявляется у женщин из-за нехватки железа в организме. По ее словам, разные виды анемий требуют дифференциальной диагностики, именно поэтому необходимо сделать анализ крови, а для выявления причины болезни нужно обследовать желудочно-кишечный тракт, проконсультироваться с гинекологом и иммунологом.