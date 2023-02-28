Врач-гастроэнтеролог развеял главный миф о лечении аппендицита Гастроэнтеролог Вялов рассказал, что при аппендиците можно избежать операции

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Главный миф о лечении аппендицита заключается в том, что эту болезнь можно вылечить только хирургическим путем, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. На самом деле, подчеркнул доктор, она лечится таблетками, и ничего в большинстве случаев удалять не надо. Как уточнил Вялов, аппендицит — это процесс, а не мгновенно проявляющийся недуг.

Сначала он маленький, потом побольше, и так дело при отсутствии лечения доходит до осложнений. И вот в этом случае как раз и остается только хирургический способ лечения. То есть, если придаток загноился или порвался — тогда точно надо резать. А если пациент сразу обратился к врачу и не стал два дня лежать с больным животом, тогда можно обойтись и без операции. Стоит помнить, что реальный аппендицит возникает не на ровном месте, а из ранее имевшейся проблемы в кишечнике, — объяснил врач.

Вялов сказал, что самые ранние симптомы аппендицита — это любой дискомфорт в кишечнике. И чем дольше человек терпит, тем больше шансов довести дело до реальных болей, когда аппендикс раздувается или в итоге разрывается, и необходимости хирургического вмешательства. Также гастроэнтеролог рассказал, что пациент может заранее узнать, где у него будет болеть при аппендиците. Для этого нужно сделать УЗИ и посмотреть, в какую сторону загнут придаток.

Многих при подозрении на аппендицит от похода к врачу останавливает мысль, что в любом случае придется резать. А парадокс как раз заключается в том, что если бы они не тянули, то резать бы точно не пришлось. Так боязнь операции приводит к операции. А на ранней стадии воспаление лечится в основном антибиотиками и противовоспалительными. Таблетки придется пить примерно неделю. Но основной эффект достигается за несколько дней, — подытожил доктор.

Ранее Вялов призвал не ставить себе диагнозы самостоятельно. По его словам, люди часто думают, что любые неприятные ощущения в животе связаны с плохо переваренной пищей, из-за чего ошибочно сами себе ставят панкреатит. Врач отметил, что при воспалении поджелудочной появляется сильная боль со стороны спины.