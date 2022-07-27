Врач-гастроэнтеролог рассказал, чем грозит употребление арбузных семечек Врач-гастроэнтеролог Харпов: проглоченные семечки арбуза могут вызвать аппендицит

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Случайно проглоченная арбузная семечка не вызовет проблем со здоровьем, однако частое их употребление в больших количествах может стать причиной воспаления аппендикса, сообщил врач-гастроэнтеролог Никита Харпов. Внутри семечки содержатся токсины, следовательно, жевать их опасно, рассказал он изданию «Слово и Дело».

Косточка арбуза не переваривается. <...> Если косточка попадет в аппендикс и застрянет там, она может вызвать аппендицит. Это касается всех косточек — даже мелких. Помимо этого, внутри арбузной косточки есть токсины — аминокислота цитруллин. Если их разжевать, то будут проблемы, — отметил специалист.

Как пояснил Харпов, оболочка арбузных семян слишком плотная, из-за чего не переваривается, а накапливается в кишечном тракте, засоряя его. А содержащаяся внутри аминокислота цитруллин, распадаясь в организме, высвобождает токсичный аммиак. Это особенно опасно для людей со слабым организмом, детей и беременных женщин.

Гастроэнтеролог Яна Прудникова назвала негативные последствия от чрезмерного употребления арбуза. Среди них нарушения сердечного ритма, мышечные спазмы, сахарный диабет, проблемы с печенью и желудком. Единственным плюсом арбуза, согласно мнению эксперта, является высокое содержание витаминов А и С, а также ликопина, который известен своими противораковыми свойствами.