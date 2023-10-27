Эндокринолог назвала витамин, который необходимо принимать каждый день Врач-эндокринолог Деревянко призвала принимать витамин D каждый день

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В настоящий момент у многих людей наблюдается дефицит витамина D, взрослым и детям необходимо его принимать в профилактических дозах каждые сутки в течение зимы и лета, заявила в беседе с NEWS.ru кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Ольга Деревянко. Она порекомендовала сдать анализ крови на выявление значений в организме этого витамина, чтобы понимать, в каких дозах его необходимо принимать. Специалист отметила, что витамин можно приобрести как в виде капель, так и в виде капсул и таблеток.

Действительно, дефицит витамина D настолько распространен, что о профилактических дозах витамина D и для взрослых, и для детей можно смело говорить — по 1000–2000 международных единиц в сутки витамина D на постоянной основе и зимой, и летом можно и нужно принимать, — сказала врач.

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Ранее доктор медицинских наук Марият Мухина порекомендовала включить в рацион облепиху, которую также называют «сибирским ананасом». Специалист подчеркнула, что эта ягода весьма полезна для желающих похудеть, так как стимулирует обменные процессы, а кроме того, богата каротиноидами, витаминами А и группы В.

Нутрициолог Наталья Зубарева ранее предупредила о влиянии стресса на пищеварение и желудочно-кишечный тракт. Она порекомендовала сократить потребление сладкого, конечных продуктов гликирования и алкоголя, а также добавить в рацион продукты, содержащие витамины группы В и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.