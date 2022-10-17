Врач доказательной медицины развеял миф об опасности сквозняков для детей Врач Абакумов: дети заболевают не от сквозняков, а от вирусов и бактерий

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Многие родители берегут детей от сквозняков, опасаясь простуды, однако врач доказательной медицины Олег Абакумов развеял этот распространенный миф, заявив о том, что дети заболевают не от сквозняков, а от вирусов и бактерий, сообщают «Вести Подмосковья».

По словам медика, прохладная погода может только спровоцировать ухудшение самочувствия на фоне уже ослабленного иммунитета.

Почему-то именно у нас в России есть всеобщая истерия на этот счет. Свежего воздуха мы как огня боимся. Спим в духоте, кутаем детей в 300 шалей и каждый чих сваливаем на то, что, «наверное, продуло», — пояснил Абакумов.

Врач предостерег родителей детей от подобных действий, предупредив о риске перегрева ребенка. Медик уточнил, что в детском организме содержится небольшое количество воды и соли, поэтому в случае повышенного потоотделения может случиться обезвоживание и истощение детского организма.

Ранее сообщалось, что согреть дом в осенние холода, не используя обогреватели, могут помочь свечи, толстые шторы на окнах и даже выпечка. Так, например, шторы сыграют роль термоизолятора и защитят жилье от сквозняка, а открытая духовка, после того как испекся пирог, при остывании осушит воздух и нагреет кухню. Также дадут тепло и создадут уют свечи, расставленные в квартире на видном месте.