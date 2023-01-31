Врач дала советы пожилым по профилактике тромбоза Врач Лапа: пожилым нужно внимательно следить за состоянием ног для профилактики тромбоза

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В пожилом возрасте необходимо постоянно следить за состоянием ног и посещать флеболога, чтобы избежать тромбоза, предупредила врач-терапевт Людмила Лапа. Любые отеки и покраснения могут свидетельствовать о появлении болезни. В разговоре с «Москвой 24» врач отметила, что защититься от тромбоза поможет также правильно подобранное питание.

Нужно следить за своими ногами. Появились отеки, какие-то покраснения на ногах — сразу идти к врачу-флебологу, определять, с чем проблемы. Если есть покраснение — там уже какой-то воспалительный процесс, и тромбоз нужно исключить. Сразу делаем обследование, — порекомендовала специалист.

Также стоит исключить из рациона жирную и сладкую пищу из-за повышения рисков развития тромбоза. Врач объяснила, что рацион должен быть разнообразным, но злоупотреблять какими-либо продуктами, тем более вредными, не стоит.

Не нужно есть много жирной и сладкой пищи. Она повышает риск тромбоза, усиливает его. Я всем разрешаю есть все, но понемногу, — уточнила Лапа.

Лапа также посоветовала не менее двух раз в год сдавать коагулограмму. Благодаря этому исследованию врачи оценивают показатели свертываемости крови.

Доктор Ариуш Мозаффарян посоветовала исключить из рациона продукты с высоким содержанием сахара, крахмала и соли. По словам специалиста, они усиливают риск развития тромбоза.