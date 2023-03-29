Врач дала советы по поддержанию иммунитета весной Врач Дроздова: укрепить иммунитет весной можно с помощью сезонных фруктов

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Укрепить иммунитет в весенний период можно соблюдая восемь правил, рассказала aif.ru врач Любовь Дроздова. По ее словам, весной следует больше двигаться, одеваться по погоде, добавить в рацион сезонные овощи и фрукты и отказаться от вредных привычек. Также эксперт посоветовала чаще проветривать помещения, мыть руки и привести в порядок режим сна. Помимо того, она предостерегла от самолечения и бесконтрольного приема лекарств.

Дроздова пояснила, что витамин С, который содержится в сезонных фруктах и овощах, поможет организму защититься от вирусов, а также укрепит стенки сосудов. Отказ от курения и употребления алкоголя также важен для иммунитета, поскольку эти привычки снижают его, а спиртное дает мнимое ощущение тепла в холодную погоду, что грозит переохлаждением. Физическая активность весной необходима в течение не менее 30 минут в день. Также иммунитет зависит от режима сна, который должен длится не менее семи-восьми часов.

Врач добавила, что весной многим хочется сменить одежду на более легкую, однако важно не поддаваться иллюзиям и одеваться по погоде. Чтобы не подхватить распространенные в этот период вирусы важно мыть руки после каждого похода на улицу. Помимо того, важно проветривать помещение два раза в день и периодически проводить влажную уборку. Также эксперт также посоветовала каждый год проходить профилактические осмотры и диспансеризации.

Терапевт Ольга Чиркова ранее рассказала, что такие микроэлементы, как цинк и кверцетин, не у всех на слуху, но играют важную роль в поддержке иммунитета. Наряду с витаминами С и D эти элементы включены в протокол профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19.