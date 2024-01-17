Врач дала советы, как справиться с атопическим дерматитом Врач Кузьмина: душ с маслами поможет справиться с атопическим дерматитом

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Чтобы справиться с симптомами атопического дерматита, следует принимать душ с маслами или специальным гелем, посоветовала врач-дерматолог Татьяна Кузьмина. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист уточнила, что избежать обострений поможет легкий эмолент, который хорошо впитывается. Лучше всего, чтобы в нем было как можно меньше компонентов.

Как отметила врач, при обострениях ни в коем случае нельзя использовать продукты с мочевиной. Если для снятия симптомов они могут быть полезны, то в острый период заболевания вызовут еще большее раздражение. Кузьмина посоветовала ограничивать водные процедуры до 10 минут в день и отказаться от спиртосодержащих салфеток.

При атопическом дерматите лучше носить свободную и мягкую одежду. Совместно с врачом необходимо подобрать лечебный крем. При наличии аллергии на домашнюю пыль специалист посоветовала посетить аллерголога и подумать об аллерген-специфической иммунотерапии.

Врач-дерматолог Юрий Жернов ранее рассказал, что варежки и перчатки являются хорошей защитой рук в морозную погоду, однако людям с аллергией лучше отдать предпочтение аксессуарам из холодостойких синтетических материалов. Шерстяные изделия могут спровоцировать аллергическую реакцию.