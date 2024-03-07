Врач дала советы, как сократить употребление соли Врач Колесник: при варке овощей не стоить добавлять соль в воду

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Чтобы снизить употребление соли, необходимо внимательно читать этикетки на продуктах, а также отказаться от присаливания воды во время варки овощей, макарон и круп, посоветовала терапевт-кардиолог Этери Колесник. Как пояснила специалист в беседе с «Вечерней Москвой», взрослый человек в среднем за день съедает 11 г соли, при этом норма не должна превышать 5 г.

По словам врача, снижение соли в рационе благотворно отразиться на здоровье и снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ограничение потребления соли, напротив, способствует снижению артериального давления, поэтому особенно важно для пациентов с гипертонической болезнью, — отметила Колесник.

Она также добавила: чтобы уберечься от соблазна подсолить пищу, следует убрать со стола солонку, а в сами блюда добавлять травы и специи. Также лучше воздержаться от ресторанной еды или при заказе просить класть меньше соли.

Врач-диетолог ранее посоветовала: чтобы избавиться от привычки есть соленое, следует добавлять в еду сок лимона, граната, клюквы или грейпфрута, специи или ароматные травы. Она рассказала, что избыток соли в рационе задерживает жидкость в организме, повышает артериальное давление и способствует набору веса.