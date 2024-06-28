Врач дала советы, как провести выпускной без последствий Врач Дроздова: на выпускном стоит помнить о влиянии алкоголя на организм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вчерашним школьникам стоит помнить о пагубном влиянии алкоголя на организм и сократить его употребление на выпускном, заявила в беседе с aif.ru главный внештатный специалист Минздрава России по профилактической медицине Любовь Дроздова. Она также призвала вовсе отказаться от спиртных напитков.

Выпускной — это особенный день, который должен запомниться радостью и позитивом. Однако алкоголь может омрачить этот праздник, превратив его в неприятное приключение, которое вы забудете, но не в хорошем смысле, — добавила Дроздова.

Врач напомнила о важности соблюдения умеренности в пищи, чтобы не испортить праздник. Дроздова также уточнила, что человеку требуется не менее 1,5 литра воды, чтобы сохранять хорошее самочувствие.

Она также посоветовала избегать перегревания и переохлаждения. По словам сотрудника ведомства, в противном случае человек может столкнуться с тепловым ударом или спровоцировать обострение уже имеющихся заболеваний.

Дроздова порекомендовала выспаться перед мероприятием, а также делать перерывы между танцами. Она также пожелала расслабиться и насладиться моментом, во время которого можно пообщаться с друзьями и учителями.

Президент РФ Владимир Путин ранее поздравил выпускников школ через видеообращение. Он добавил, что самым главным пожеланием станет реализация призвания.