Врач дала советы, как поддержать психику осенью и зимой Врач Кочнева: для поддержки психики осенью и зимой нужно восполнять недостаток витамина D

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для поддержки психики осенью и зимой необходимо восполнять нехватку витамина D, посоветовала эндокринолог-диетолог Елена Кочнева. В разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что нехватка этого элемента приводит к снижению работоспособности, частым перепадам настроения и общему ухудшению самочувствия.

Из-за сокращения светового дня мы получаем меньше солнечного света, в связи с этим из аминокислоты триптофан вырабатывается меньше гормонов радости и удовольствия, серотонина и дофамина <...> Поэтому как минимум нам требуется дополнительно восполнять поступление витамина D в организм, — пояснила специалист.

На психике отражается ухудшение физического здоровья. Кочнева предупредила, что это может быть связано с недостатком витаминов, аминокислот, жиров, микро- и макроэлементов. Все это чревато нарушением обменных и гормональных процессов. Среди внешних признаков угнетенного состояния психики врач назвала потухший взгляд, опущение уголков рта и глаз, сутулость и шаркающую походку.

Чтобы исправить ситуацию, эндокринолог советует наладить питание. Она рекомендует добавить в рацион продукты, которые смогут частично восполнить дефицит витаминов. По ее словам, полностью закрыть нехватку полезных элементов едой не получится, поэтому нужно принимать витамины группы В, магний и адаптогены. Также стоит чаще проводить время на свежем воздухе, принимать контрастный душ, заниматься спортом и слушать классическую музыку.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что плоды манго содержат комплекс витаминов, минералов и антиоксидантов, которые усиливают сопротивляемость организма к вирусам. Специалист добавила, что этот фрукт также улучшает состояние мозга и нервной системы.