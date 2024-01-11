Врач дала советы, как облегчить состояние при изжоге Врач Чижикова посоветовала пить слабощелочную воду при изжоге

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Чтобы облегчить состояние при изжоге, следует пить слабощелочную воду, посоветовала врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что она поможет снизить агрессивное воздействие кислоты в желудке и восстановить водный баланс. Рекомендуется выпустить газ из воды, прежде чем ее пить.

Вода может помочь облегчить изжогу, особенно слабощелочная. Перед ее употреблением необходимо выпустить газ, чтобы дополнительно не раздражать слизистую оболочку пищевода. Слабощелочная вода помогает снизить агрессивное действие кислоты в желудке и убрать изжогу, — уточнила врач.

Помочь справиться с изжогой могут каши: льняная, рисовая и овсяная. Они снижают кислотность и успокаивают слизистую. Чижикова советует варить блюдо на воде. Есть каши следует небольшими порциями. Полезно употреблять при изжоге бананы и некоторые кисломолочные продукты, например, кефир, натуральный йогурт или ацидофилин. Овощи, в том числе картофель, морковь и сельдерей, нейтрализуют кислоту и успокоят пищеварительный тракт.

Врач Екатерина Демьяновская ранее рассказала, что минеральная вода может негативно повлиять на функции почек. Кроме того, сильногазированная вода может провоцировать выброс кислого содержимого желудка в пищевод и усиливать изжогу.