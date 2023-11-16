Врач дала совет, в каком возрасте лучше зачать ребенка Врач Заборская: женщинам лучше зачать ребенка в возрасте от 19 до 35 лет

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Лучшим возрастом, чтобы зачать ребенка, для женщин считается период от 19 до 35 лет, рассказала врач-репродуктолог Марина Заборская. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что с возрастом качество яйцеклеток резко ухудшается, даже если женщина чувствует себя абсолютно здоровой и хорошо выглядит. Препятствовать зачатию также может нерегулярная овуляция.

Чем старше становится женщина, тем больше и больше качество яйцеклеток снижается, причем резко. И здесь не имеет значения, как хорошо женщина себя чувствует и прекрасно выглядит — яйцеклеткам ровно столько, сколько написано в паспорте их обладательницы, — отметила врач.

Мужчины сохраняют возможность иметь детей вплоть до преклонного возраста. Заборская пояснила, что женщина рождается с определенным запасом яйцеклеток, который со временем истощается, а сперматозоиды мужчины постоянно обновляются. При этом репродуктолог подчеркнула, что с течением времени уменьшается объем эякулята и падает активность сперматозоидов.

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