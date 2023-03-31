Врач дала совет женщинам, которые не могут забеременеть Врач Деревянко: если беременность не наступает, обследоваться должен мужчина

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Врач-эндокринолог Ольга Деревянко в новом выпуске подкаста NEWS.ru «Надо разобраться» рассказала, что если молодые пары после 30-35 лет не могут зачать ребенка, нужно обследоваться и женщине, и мужчине. Если не наступает беременность, проходить обследование лучше одновременно, подчеркнула Деревянко. Она объяснила, что в своей практике часто наблюдала женщин, которые комплексно проверялась каждый год, пока их мужья ничего не делали.

Обследовать нужно одновременно и мужчину, и женщину! По своей практике я могу сказать, что часто приходят женщины на прием, которые уже проверились настолько комплексно, несколько раз, ежегодно. Когда я спрашиваю: «А что ваш супруг, сдавал ли он спермограмму?» Тяжелый вздох: «Он никогда этого не сделает, это невозможно, он не готов». К сожалению, мужской фактор один из значимо влияющих, и важно обратиться к репродуктологу, — посоветовала Деревянко.

Обследование эндокринолога, в первую очередь, это функция щитовидной железы и оценка регулярности менструального цикла, рассказала врач.

Есть ли вообще менструация, овуляция, есть ли возможность наступления беременности, есть ли какие-то состояния, которые этому препятствуют, может быть, высокий уровень пролактина. Это, кстати, проблема, которая бывает и у мужчин, — отметила Деревянко.

Большое внимание в разговоре эндокринолог также уделила сахарному диабету. По ее словам, спусковым фактором болезни может стать стресс, например, из-за переезда или аварии. Деревянко подчеркнула, что это все-таки аутоиммунное и наследственное заболевание, но многие пациенты рассказывали, что дебюту диабета предшествовали переживания или другая болезнь.