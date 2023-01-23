Врач дала рекомендации по оказанию первой помощи при инсульте Врач Романенко посоветовала обеспечить человеку с инсультом безопасное положение

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

При инсульте необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь и помочь человеку занять безопасное положение, сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко. В беседе с «Москвой 24» она отметила, что признаками инсульта могут быть резкая головная боль, нарушения речи, зрения и координации движений. До приезда медиков нельзя пытаться покормить или напоить пострадавшего, отметила врач.

Лучше всего уложить человека на бок и немного приподнять ему голову. Кроме того, нужно обеспечить условия хорошего доступа кислорода в организм. Если человеку трудно дышать, следует расстегнуть ему воротник и открыть окно. Если пациенту холодно, то можно укрыть его одеялом, — объяснила специалист.

Романенко порекомендовала проводить сердечно-легочную реанимацию только в том случае, если есть специальные навыки. В случае, если человек при инсульте потерял сознание, можно привести его в чувство при помощи нашатырного спирта. До приезда медиков нельзя пытаться покормить или напоить пациента, поскольку при инсульте могут быть нарушены глотательные функции и он может подавиться, объяснила терапевт.

Ранее россиянам напомнили об оказании первой помощи при обморожении. Необходимо сразу уйти из холода в тепло, снять замерзшую одежду и постепенно отогревать пораженные участки тела в теплой воде. Температура воды не должна превышать 36 градусов тепла.