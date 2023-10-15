Врач дала пять советов для быстрого восстановления после ОРВИ Врач Кашух: восстановиться после ОРВИ помогут сон, питание и физические нагрузки

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Быстрее восстановиться после ОРВИ помогут сон, питание и физкультура, рассказала Russia Today врач Екатерина Кашух. При этом, по ее словам, начинать заниматься физической активностью нужно постепенно, прислушиваясь к организму, так как он еще ослаблен.

Сразу после выздоровления не стоит приступать к тренировкам: активность следует восстанавливать постепенно. Начать можно с прогулок на свежем воздухе или спокойных йога-практик. Однако физические нагрузки важны для поддержания здоровья, поэтому полностью отказываться от них не нужно. Стоит постепенно наращивать нагрузку, ориентируясь на свои ощущения, — объяснила эксперт.

Она добавила, что существенно сбалансировать тонус помогут витамины С и D. Первый содержится в апельсинах, лимонах, киви, брокколи, томатах. Второй — в жирных сортах рыбы, например лососе и треске, а также в яйцах.

Одним из негативных последствий ОРВИ является обезвоживание организма, поэтому важно пить больше жидкости, в идеале — чистую теплую воду с лимоном или ягодами. Можно прибегнуть и к народным средствам — заварить чай на целебных травах, приготовить морс.

Легкий самомассаж усилит кровообращение после малоподвижного периода болезни. Нужно аккуратно растереть ноги и руки, двигаясь снизу вверх.

Стресс и повышенная тревожность замедляют процесс восстановления, так как они требуют очень больших затрат энергии. Справиться с психологическими нагрузками помогут медитация и дыхательные практики, — добавила Кашух.

При медитации помогут успокаивающие аудиозаписи, чтобы сконцентрироваться на внутреннем мире. Дыхательные практики стабилизируют сердцебиение.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в текущем году и следующем россияне будут часто болеть ОРВИ. По его словам, всему виной ослабленный после изоляции во время пандемии иммунитет. Вместе с тем специалист отметил тенденцию: у заболевших ОРВИ реже встречаются осложнения, связанные с пневмониями.

По данным Минздрава, по состоянию на конец сентября число заболеваний ОРВИ и гриппом превысило норму в 35 городах РФ. В ведомстве ожидают что эпидемический сезон начнется в октябре.