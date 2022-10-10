Врач дал советы планирующим беременность россиянкам Врач Тажетдинов: при подготовке к беременности следует скорректировать образ жизни

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При планировании беременности будущим матерям необходимо обязательно рассказать врачу акушеру-гинекологу о намерении родить ребенка в течение ближайшего года или двух, рассказал в беседе с Lenta.ru акушер-гинеколог Евгений Тажетдинов. По его словам, этого времени будет достаточно, чтобы пройти необходимое лечение. При этом он уточнил, что это касается как самой женщины, так и мужчины.

Этого времени вполне достаточно, чтобы пройти необходимое обследование и выявить так называемые «факторы риска», провести лечение имеющихся заболеваний и скорректировать образ жизни, — объяснил Тажетдинов.

Медик также дал несколько других ценных советов относительно того, каким образом следует правильно готовиться к беременности. По его словам, при ее планировании необходимо провести лечение имеющихся заболеваний и сделать прививки от тех болезней, которые могут повлиять на исход беременности.

Врач также рекомендовал будущим мамам отказаться от курения, злоупотребления алкоголем и применения наркотических и психотропных веществ. Все это, по мнению специалиста, самым отрицательным образом влияет на фертильность, вынашивание и исход беременности.

Кроме того, желательно снизить стрессовые нагрузки, обеспечить умеренную физическую нагрузку и нормализовать режим сна и бодрствования. Отход ко сну, согласно рекомендации медика, должен быть не позднее 23:00, а его длительность должна составлять примерно 7-8 часов.

Отдельное внимание врач посоветовал уделить питанию, поскольку сбалансированный рацион и нормализация массы тела значительно повышают вероятность зачатия и нормального течения беременности.

При этом Тажетдинов отдельно отметил, что не стоит бездумно покупать в аптеках разного рода «витамины для беременных» и пищевые добавки, потому что далеко не все из них могут принести реальную пользу. Подобрать по-настоящему эффективный препарат может только лечащий врач, предостерег он.

В пресс-службе Минтруда ранее сообщили, что в России в феврале следующего года проиндексируют материнский капитал. Отмечается, что за рождение второго ребенка семья получит 779 тысяч, это на 85,9 тысяч больше текущей суммы. Если при этом материнский капитал был оформлен при рождении первого ребенка, то выплаты за второго составят 189,5 тысячи рублей