Врач дал советы, как выбрать свежие роллы Врач Кривошонок посоветовал внимательно изучать этикетку для выбора свежих роллов

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Выбрать свежие роллы можно, внимательно изучив этикетки и маркировки продукта, предупредил главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров России Константин Кривошонок. Он объяснил ИА SM.News, что кроме состава и адреса производства на упаковке обязательно должен быть указан номер службы качества или адрес электронной почты.

Внимательно смотрим на этикетку, маркировку, на которой кроме состава, юридического и фактического адреса производства, должны быть указаны контактный телефон службы качества или электронная почта, куда можно подать жалобу на некачественную продукцию, — пояснил врач.

Он отметил, что в дате изготовления также должно быть указано время, так как роллы являются скоропортящимся продуктом. В среднем они могут храниться до четырех часов. Если же рыба подвергалась термической обработке, то это время увеличивается до 12-24 часов.

По словам специалиста, определить свежесть продукта можно по запаху. Кривошонок объяснил, что неприятный запах указывает на процессы роста и размножения микроорганизмов внутри контейнера. Кроме того, стоит обратить внимание на состояние комбинированных продуктов. Водянистые овощи, сухой и жесткий рис, твердость рыбы и высохшие водоросли сигнализируют о том, что роллы лучше не есть.

Кривошонок порекомендовал выбирать роллы, которые проходили термическую обработку. Продукт должен хранится при температуре от нуля до шести градусов, в том числе и во время транспортировки. Врач также отметил, что горячие и холодные роллы должны перевозиться в разных сумках, в противном случае ускоряется рост микроорганизмов в продукте.

Глава Роскачества Максим Протасов ранее заявил, что почти в 40% роллов «Филадельфия» в России была обнаружена кишечная палочка. По его словам, это могло произойти из-за неправильного хранения товара и нарушения санитарных норм.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил, что запрещать продажу роллов бессмысленно. Он пояснил, что кишечную палочку можно найти даже на руках человека.