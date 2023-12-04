Врач дал советы, как стабилизировать давление без лекарств Врач Алендеев: бананы и зелень помогут стабилизировать артериальное давление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стабилизировать уровень артериального давления возможно с помощью таких продуктов, как бананы, курага и зелень, рассказал в беседе с «Царьградом» врач общей практики Сергей Алендеев. По его словам, следить за артериальным давлением необходимо, чтобы избежать инфаркта или инсульта.

Например, это бананы, курага, изюм. Выделяют также картофель, фасоль и цитрусовые, — посоветовал врач.

Также для нормализации давления в рацион можно добавить салат романо, рукколу, листовую капусту, репу, шпинат и вообще любую зелень, продолжил специалист. Кроме того, есть данные исследований, согласно которым какао способствует укреплению стенок сосудов, положительно влияя на давление. А миндаль снижает уровень холестерина в крови благодаря содержанию моножиров.

Эксперт напомнил, что для каждого возраста существуют свои пределы нормы артериального давления. Так, в 16-20 лет нормальными считаются показатели в 100/70 — 120/80 мм, в 20-40 лет — от 120/70 до 130/80, в возрасте 40-60 лет — до 140/90, а после 60 лет — до 150/90. При этом только с помощью диеты проблему слишком высокого или слишком низкого давления решить не удастся, подчеркнул врач.

Если у вас есть серьезные проблемы с давлением, справиться с ними только диетой не получится. Для нормализации давления есть эффективные препараты, поэтому выберите свою терапию вместе с врачом, — посоветовал Алендеев.

Ранее врач Елена Малышева назвала почки одним из основных рычагов, регулирующих давления в организме. По ее словам, это обусловлено тем, что почки выбрасывают вещества, способствующие повышению давления.