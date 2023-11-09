Врач дал совет, как часто нужно стирать полотенца Врач Иванов: полотенце для тела нужно стирать раз в четыре дня

У каждого члена семьи должен быть свой набор полотенец, состоящий из пяти штук — для тела, для рук, для ног, для лица и для интимных зон, пояснил врач Роман Иванов. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что их надо стирать с определенной периодичностью. Так, полотенце для тела необходимо менять раз в три-четыре дня, а для лица — ежедневно.

Стирать их следует с такой периодичностью: полотенце для тела — раз в три-четыре дня, для рук и ног — раз в два дня, для лица — ежедневно, для интимных зон — после каждого использования. При этом надо понимать, что полотенца впитывают в себя не только пыль и грязь, которые человек принес с улицы, но и частички отмершей кожи, пот, бактерии, — подчеркнул специалист.

Врач посоветовал стирать полотенце при температуре 90 градусов с жидкими средствами в виде геля или капсул вместо порошка. После этого стоит тщательно их высушить и прогладить утюгом. Если полотенце недостаточно просушить после использования, в нем могут завестись опасные микробы, например, кишечная палочка или стафилококки. Иванов предупредил, что это может вызвать инфекционные заболевания.

Трихолог Юлия Нагайцева ранее посоветовала стирать шапки зимой как можно чаще, чтобы волосы дополнительно не пачкались. Она напомнила, что на коже головы активно работают сальные и потовые железы, а избыточный себум впитывают как волосы, так и волокна головного убора.