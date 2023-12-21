Врач дал физиологическое объяснение покраснению ушей Психотерапевт Богомыслов: усиление кровотока при стрессе заставляет уши краснеть

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Краснеющие уши являются реакцией организма на стресс или смущение, рассказал в беседе с aif.ru врач-психотерапевт Борис Богомыслов. По его словам, физиологическая природа покраснения ушей связана с активацией симпатической нервной системы, когда в неожиданной для мозга ситуации усиливается кровоток и увеличивается диаметр сосудов.

Специалист также рассказал, что усилению кровотока в ушных раковинах могут способствовать резкие температурные колебания, употребление алкоголя и гормональные сбои. Психотерапевт отметил, что в большинстве случаев краснеющие уши сами по себе не являются опасными для здоровья. Однако они могут выдать внутреннее состояние человека, пытающегося скрыть свои эмоции, и это приводит к повышению нервозности.

В связи с этим врач дал несколько советов желающим скрыть подобное состояние от окружающих. По его словам, для этого необходимо научить организм релаксации с помощью дыхательных упражнений, позволяющих снизить уровень стресса. Также избежать покраснения ушей при смущении можно благодаря таким методам саморегуляции, как техники медитации и визуализации.

Если же покраснение ушей сопровождается болью, жжением или другими неприятными симптомами, Богомыслов посоветовал обратиться к врачу.

Ранее врач-невролог Диана Андреева предупредила, что звон или пульсирующий шум в ушах могут оказаться симптомами заболеваний, угрожающих здоровью и жизни человека. В частности, по ее словам, это может быть опухоль мозга или аневризма аорты.