Врач Баранова перечислила самые мощные разрушители сосудов Врач Баранова предупредила о вреде глюкозы для сосудов

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Контролирование уровня глюкозы и гомоцистеина в организме может помочь избежать проблем с сердечно-сосудистой системой, заявила врач-терапевт Ирина Баранова в своем Telegram-канале. По ее словам, глюкоза крайне негативно влияет на стенки сосудов, поражая их. Кроме того, высокий уровень сахара в организме может привести к инфаркту.

Врачи много говорят о вреде курения для здоровья, отмечает Баранова. По ее словам, никотин и смолы, содержащиеся в сигаретах, действительно крайне опасны для сердечно-сосудистой системы. Они проникают в систему кровообращения, увеличивая риск гибели отдельных участков сердца в два раза. Однако повышение уровня сахара в крови также может быть опасным для здоровья.

Глюкоза, как и инсулин, обладает мощным повреждающим действием на стенки сосудов, — заявила Баранова.

Специалист рекомендует россиянам следить за уровнем сахара в крови. Норма глюкозы составляет от 3,3 до 5,5 ммоль/л. Кроме того, врач советует контролировать уровень гомоцистеина. Для этого необходимо обеспечить организм витаминами группы В и наладить метаболические процессы.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, какой продукт «ломает» мозг. По ее словам, речь идет о жареном картофеле, обладающем высоким гликемическим индексом. Частое употребление данного продукта запускает различные патологические процессы в организме, отметила она.