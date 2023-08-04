«Вполне обосновано»: в Госдуме отреагировали на призыв газовика с бронью Депутат Госдумы Соболев счел законной мобилизацию рабочего «Сургутнефтегаза»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в ХМАО законно отказал рабочему «Сургутнефтегаза» Сергею Вахромееву в иске о незаконности мобилизации несмотря на бронь от предприятия. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне, экс-командующий 58-й общевойсковой армией ВС РФ, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Суд вполне обосновано отказал ему. Никакой брони не могло быть. Насколько я знаю, в ХМАО нет никаких предприятий, которые бы давали бронь, — заявил Соболев.

По его утверждению, от призыва по мобилизации освобождены только работники оборонно-промышленного комплекса: «об этом говорилось и в указе президента, и потом во всех распоряжениях».

А чтобы у [рабочего «Сургутнефтегаза»] бронь была какая-то... Ну откуда у него там бронь? Там нет никаких заводов, которые производят танки, самолеты, ракеты <...> Ради бога, пусть судится, — добавил парламентарий.

В конце июля суд в ХМАО повторно отказал в удовлетворении иска сотруднику управления по переработке газа «Сургутнефтегаза» Сергею Вахромееву. Он решил оспорить законность получения повестки по мобилизации, которую ему выписали в октябре 2022 года. Суд отказал газовику, сославшись на то, что работодатель не выполнил требования, указанные в методических указаниях по бронированию военнообязанных. Также в решении говорится, что сама бронь «не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки».

В связи с этим юрист Александр Латынин заявил, что оформлять бронь после начала мобилизации может оказаться поздно, поэтому лучше озаботиться данным вопросом заранее. Он уточнил, что человек должен быть включен в официальные списки на момент принятия решения о проведении в стране мобилизации. По его словам, отменить решение военного комиссариата через суд не получится.

В свою очередь юрист Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru заявил, что решение суда в ХМАО по делу сотрудника «Сургутнефтегаза» не означает возможности забрать в армию остальных россиян с бронью. Он напомнил, что истец просил признать незаконным призыв по частичной мобилизации в связи с наличием брони и отменить присвоение категории А годности к военной службе.