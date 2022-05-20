Вперёд в 1930-е: в России стали гораздо чаще красть автомобильные детали На фоне санкций страховщики зафиксировали резкое увеличение жалоб на хищения колёс, зеркал и фар

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Из-за крушения логистических цепочек и сворачивания производств зарубежными автоконцернами Россия может вернуться в реальность 1930-х годов, когда похитители часто «свинчивали» с машин дефицитные колёса, дворники и другие детали. Учитывая, что за девять десятилетий автопарк многократно увеличился, масштабы распространения такого криминального явления можно легко представить, если государство и заинтересованные стороны не усилят контроль в этой сфере. По данным Росгосстраха, с начала 2022 года количество обращений клиентов после краж запчастей и навесного автомобильного оборудования автомобилей выросло на 47%. Подробности — в материале NEWS.ru.

Криминальный рост

Российские страховщики забили тревогу — за последние месяцы, особенно после начала спецоперации на Украине и связанных с ней санкций мирового сообщества против РФ, автовладельцы стали всё чаще жаловаться на кражи зеркал, фар, запасных колёс, колёсных колпаков и других легкосъёмных деталей.

Как объяснил начальник управления выплат по автострахованию Росгосстраха Александр Казимов, с января по конец апреля количество заявленных клиентами компании страховых случаев по каско выросло примерно на 20%, а заявлений о причинении ущерба в результате противоправных действий третьих лиц — в два с лишним раза. Существенный всплеск, по его словам, наблюдался в марте и апреле.

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По данным Росгосстраха, больше всего страховых случаев после подобных противоправных действий зафиксировано в Москве и Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области, Татарстане, Саратовской, Рязанской, Калининградской и Мурманской областях. При этом, как предупреждают страховщики, сегодня довольно трудно выделить регионы, где можно спокойно оставлять машину на ночь на неохраняемой стоянке.

О причинах этой тенденции NEWS.ru рассказал российский учёный-криминолог, доктор юридических наук и профессор Института экономики РАН Сергей Максимов. По его словам, происходящее может говорить о росте теневого рынка авторемонта.

С криминологической точки зрения это достаточно понятная история. Как только на теневом рынке возрастает спрос на тот или иной товар, естественно, вокруг этого теневого рынка возрастает и криминальная активность, потому что его нужно каким-то образом насыщать. Скорее всего, происходящее свидетельствует о том, что у нас растёт теневой рынок услуг по ремонту автотранспорта. Это связано с удорожанием услуг в дилерском секторе — попросту подскочили цены. Причём произошло это, на мой взгляд, не только в связи с изменением курса доллара и евро в предшествующие месяцы (хотя сейчас формально мы возвратились к уровню, который был до начала спецоперации на Украине), но и с разрушением логистики поставок, со скрытыми паническими ожиданиями ухудшения ситуации. Плюс влияет свёртывание бизнеса по производству — те автомобили, которые в России выпускались зарубежными компаниями, какое-то время производиться не будут. А те, кто возобновит производство под какими-то новыми брендами, не факт, что сохранят необходимые условия для поддержания в рабочем состоянии действующего автопарка. <...> Те, кто не жил в 1930-е годы, не может представить, что в те времена в СССР самыми ходовыми и часто похищаемыми деталями автомобиля были дворники, зеркала, колёса — всё то, что можно быстро снять, и то, чего не хватало. Сейчас есть такие же риски. Сергей Максимов профессор Института экономики РАН, доктор юридических наук

По мнению учёного, то, как данная ситуация будет меняться в перспективе, зависит от того, насколько адекватные меры примет государство и бизнес в лице страхового сообщества. По мнению Максимова, у полиции есть все ресурсы для того, чтобы минимизировать данную практику: достаточно одной серьёзной команды министра внутренних дел, чтобы взять ситуацию под контроль.

Непрозрачные мастерские

Одной из важных мер для профилактики «автожульничества», как считает собеседник NEWS.ru, может стать, например, усиление контроля над тем, какие детали в автосервисах будут устанавливаться на автомобили. Мониторинг должен быть как со стороны государственных структур, так и по линии саморегулируемых организаций автовладельцев и страховщиков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане, которые ремонтируют автомобили где ни попадя, должны знать, что они рискуют и могут нести имущественные потери оттого, что им могут поставить не оригинальную или какого-то известного происхождения деталь, которых какое-то время будет меньше [из-за санкций, кризиса логистики и ухода части зарубежных производителей], а что-то непонятное. Такое часто происходит: вы привозите свой автомобиль в ту или иную мастерскую, оставляете его там на сутки, за которые с ним производят некие манипуляции, и что там ставят, вы не знаете, потому что не присутствуете при этом. А когда вы выезжаете после ремонта, то машину начинает трясти, — пояснил Сергей Максимов.

Представитель Партии Роста из Татарстана, депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин уверен, что потребители столкнулись с ситуацией, когда при заказе оригинальных запчастей либо срок поставки слишком велик, либо цена сильно завышена. По его словам, всё чаще автолюбители стали приобретать бывшие в употреблении детали и, соответственно, поток покупателей на автомобильных разборах начал стремительно расти.

Спрос рождает предложение. Вот и активизировались автоворы и угонщики, ведь им теперь гораздо быстрее можно сбыть украденное авто или легкосъёмные детали к нему. Даже без документов и подтверждения происхождения запчастей детали без проблем принимают на реализацию на авторынках. Так что прибыль преступников растёт в геометрической прогрессии, а значит, и рисковать ради легких денег они стали всё чаще, — резюмировал Нигматулин.

Как писал NEWS.ru, россияне переключаются на обслуживание своих автомобилей в гаражных мастерских. Официальные дилеры, которые еще продолжают работу, фиксируют отток клиентов. Чаще всего наметившийся тренд связывают с подорожанием запасных частей и возросшей стоимостью работ.

На фоне санкций предприятия автопрома стали одной из первых пострадавших отраслей. В ряде регионов остановились конвейеры из-за отсутствия зарубежных комплектующих или вовсе планов ухода иностранных корпораций из РФ. А в майские праздники были остановлены все заводы по производству легковушек в России. При этом, как отмечали в Межрегиональном профсоюзе «Рабочая ассоциация», объединяющем сотрудников автопрома, ситуация на разных предприятиях отрасли разная.

В марте страховщики прогнозировали рост автоугонов на фоне запрета поставок импортных автомобилей ряда производителей и запчастей к ним. Таким образом злоумышленники будут использовать похищенные машины для разбора их на запчасти.