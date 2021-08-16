Двухмесячный ребёнок умер от COVID-19 под Тулой

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В Тульской области впервые в регионе от последствий коронавирусной инфекции погиб двухмесячный ребёнок. Об этом сообщила представитель пресс-службы Министерства здравоохранения области.

Девочка была под плановым наблюдением врачей после выписки из родильного дома.

Родители жалоб на самочувствие ребёнка не предъявляли, за медицинской помощью накануне не обращались. Смерть была установлена на дому бригадой скорой медицинской помощи. Согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс имел молниеносное течение, — сказали в Минздраве Тульской области.

Диагноз установили после смерти младенца, и это первый случай смерти от коронавируса двухмесячного ребёнка в Туле и Тульской области.

Ранее эпидемиолог рассказал, как распознать тяжёлое течение COVID-19 у ребёнка, чтобы вовремя обратиться к врачу. Дети рискуют среди осложнений получить мультивоспалительный синдром — тяжёлое состояние, при котором поражаются сразу несколько систем организма.