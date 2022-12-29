«Впервые слышу»: Стрелков о задержании информатора на Украине Стрелков заявил, что не знает о «задержании» личного информатора на Украине

Фото: SBUkr/t.me

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в беседе с NEWS.ru сообщил, что ему ничего не известно относительно распространяемых сведений о задержании на Украине его личного информатора. Стрелков допустил, что от его имени могли вести фейковую страницу в соцсети «Одноклассники», однако к этому экс-министр не имеет никакого отношения.

Впервые об этом слышу от вас. По поводу «Одноклассников» могу сказать, что мой аккаунт неактивен уже по меньшей мере 3–4 года. Вполне допускаю, что с этим человеком кто-то мог вести переписку с фейковой страницы от моего имени. Больше пока мне добавить нечего, — сказал Гиркин.

Ранее 29 декабря Служба безопасности Украины сообщила о задержании информатора Игоря Гиркина. По материалам СБУ, суд признал информатора виновным в несанкционированном распространении данных об украинской армии и приговорил к 10 годам тюрьмы. Отмечалось, что Стрелков «поддерживал связь» с напарником через соцсеть «Одноклассники».

Ранее Стрелков объяснил, что вернулся из зоны СВО в Москву, потому что его не зачислили в войска ДНР. Он пояснил, что «партизанщина» его не устраивала, так как из-за незаконного нахождения в местах боестолкновений у него могли начаться проблемы с законом.