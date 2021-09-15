Впервые с августа в России выявили более 19,5 тысячи новых случаев COVID

В России за минувшие сутки зафиксировано 19 594 новых случая заражения коронавирусом. Суточный прирост превысил 19,5 тысячи случаев впервые с 26 августа. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц по выздоровлении выписаны 17 326 пациентов. Жертвами заболевания стали 794 человека.

С начала пандемии коронавирусом в России заразились более 7,2 млн человек. Из них умерли 195 835 и около 6,5 млн выздоровели . В настоящее время под наблюдением врачей находятся свыше 1,1 млн человек.

В Москве выявлено за сутки 2479 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель за период с 19 августа. Из столичных больниц выписаны 1469 пациентов, 45 заболевших скончались.

Столица по-прежнему входит в тройку регионов с наименьшими темпами прирост заболеваемости за сутки, но с первого места переместилась на третье. Первое и второе занимают Бурятия и Алтай.

Ранее сообщалось, что Москва стала первым городом в России, где начали применять новую терапию для лечения коронавируса. В первую очередь её получили заразившиеся беременные женщины. Речь идёт о препаратах из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Их используют для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID, у которых есть риски перетекания его в тяжёлую форму.