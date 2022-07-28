Впервые с апреля за сутки выявили 11,5 тысячи заболевших COVID-19 в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впервые с середины апреля 2022 года в России за сутки выявлено 11 515 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Как следует из данных оперштаба, за последние 24 часа 1491 человек был госпитализирован.

Лидером по числу зафиксированных случаев инфицирования стала Москва — там выявлено 4477 заболевших. Следующими в анти-рейтинге идут Московская область и Санкт-Петербург: 1242 и 1151 зараженных соответственно.

Сохраняется относительно низкий показатель смертности от коронавирусной инфекции. Так, за сутки зафиксирован 41 летальный исход, 17 из которых — в Москве, а 4 — в Санкт-Петербурге.

В середине июля оперштаб сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 30%. Тогда же в ведомстве предупредили, что количество госпитализаций в пересчете на 100 тысяч жителей увеличилось на 3,2%. Кроме того, в 68 регионах был зафиксирован рост заболеваемости, а увеличение числа госпитализаций — в 44.

После этого глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что не во всех регионах принимаются меры для предотвращения распространения инфекции. В связи с этим она предложила возобновить работу региональных штабов и активизировать вакцинацию россиян, а также организовать информационную кампанию о необходимости прививок.