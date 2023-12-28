Впервые с 2021 года «Победа» получит Boeing Авиакомпания «Победа» в 2024 году получит один Boeing

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 году авиакомпания «Победа» пополнит свой парк еще одним самолетом Boeing 737-800, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. Это увеличит парк лоукостера до 42 воздушных судов.

Новый самолет принадлежал бывшей чартерной авиакомпании Royal Flight, прекратившей свою деятельность из-за санкций в 2022 году. В начале 2022 года у Royal Flight было 13 лайнеров Boeing, но 11 из них в марте того же года были задержаны по требованию иностранных лизингодателей в аэропортах Турции и Египта. Два Boeing остались на стоянке в Шереметьево.

К концу 2020 года у «Победы» было 34 самолета Boeing. В 2021 году «Аэрофлот» передал лоукостеру десять своих самолетов. Однако в 2022 году из-за санкций за рубежом было арестовано три Boeing, и парк уменьшился до 41 самолета.

Арест самолетов стал следствием западных санкций из-за спецоперации на Украине, заявил в ноябре глава Минтранса Виталий Савельев. По его данным, Россия потеряла 76 пассажирских самолетов, которые находились на технических стоянках за границей, проходили обслуживание или готовились к полетам. На данный момент в стране числится 1302 воздушных судна, из них 1167 — пассажирские.

В марте 2023 года Вашингтон наложил новые санкции на две российские авиакомпании — «Авиатех» и «Авиазапчасть». Также под рестрикции подпали пять компаний Китайской Народной Республики, предприятия из Никарагуа и Мьянмы. Как сообщало Министерство транспорта Соединенных Штатов Америки, ограничительные меры были введены за «деяния, противоречащие интересам США в области национальной безопасности или внешней политики».