Впервые с 20 марта в России выявили более 30 тысяч заражений COVID за сутки

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России за минувшие сутки выявлено 33 106 новых случаев заражения коронавирусом. В прошлый раз суточный прирост заболеваемости выше 30 тысяч случаев отмечался 20 марта. Всего за время пандемии в России COVID-19 заразились около 19 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа госпитализированы 3167 человек. По выздоровлению из больниц выписаны 22 680 пациентов. В общей сложности с начала пандемии от COVID вылечились примерно 18,2 млн человек.

Жертвами инфекции за сутки стали 63 человек. Всего от коронавируса умерли 383 300 жителей России.

В Москве за сутки выявлено 10 241 случай заражения. В больницы попали 407 человек, выписаны – 7820. Умер от коронавируса 21 житель столицы.

Ранее в связи с ростом заболеваемости коронавирусом Роспотребнадзор порекомендовал некоторым регионам вернуть масочный режим. Речь идет о тех, где недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей.