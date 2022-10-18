«Впадают в паранойю»: врач оценил влияние мобилизации на психику россиян Психотерапевт Вяльба: на фоне мобилизации многие россияне впадают в невротические состояния

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Частичная мобилизация сказывается на психическом здоровье некоторых россиян, уровень тревожности повышается, иногда люди впадают в невротические состояния, вплоть до паники и паранойи, особенно если ранее они страдали от неврологических расстройств, рассказал НСН врач-нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба.

Медицинский специалист также подчеркнул, что в настоящее время ситуация с психическим состоянием здоровья населения в нашей стране не утешительная.

По статистике, 30% населения страдают как минимум невротическими заболеваниями. Конечно, такие ситуации, вбросы, которые происходят в интернете, приводят к большей невротизации населения. Некоторые не выдерживают, некоторые впадают в невротические состояния — панические, некоторые даже в паранойю, уровень тревожности повышается, — рассказал психотерапевт.

После объявления частичной мобилизации в России интернет-магазины фиксируют рекордные продажи огнива, сухих пайков, компасов, мясных консервов и других необычных товаров, входящих в наборы для выживания в экстремальных условиях, сообщил ранее СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев.