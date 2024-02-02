Возвращение Киркорова, смерть Змеи, защита Валиевой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Филиппа Киркорова вернут на сцену через два года, хирург Тимур Хайдаров закрыл свою клинику, в зоне проведения СВО погибла немецкая наемница ВСУ Змея, тренер Татьяна Тарасова раскритиковала коллегу Этери Тутберидзе после допингового скандала с фигуристкой Камилой Валиевой — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Когда Филипп Киркоров вернется на сцену?

Филиппа Киркорова могут вернуть на сцену через два года и небольшой период отдыха пойдет ему на пользу, так как публика немного устала от «поп-короля», заявил в комментарии NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он считает, что возвращение не станет для певца проблемой, поскольку практически каждая его песня — это хит.

«Я надеюсь, что все-таки наше правительство годика через два станет мягче и разрешит Киркорову хотя бы кассовые концерты, пусть даже не появляться на ТВ, а хотя бы кассовые концерты. Мне кажется, народ от него немножко устал. Ему даже на пользу это пойдет. Если его сейчас не будут показывать два года, то он потом еще больше денег заработает», — сказал Лавров.

Продюсер уверен, что возвращение певца на сцену, несомненно, будет ярким, фееричным, Киркорова ждут аншлаги, потому что почти каждая его песня — это стопроцентный хит. Лавров также отметил, что два года без сцены для артиста — это «не так уж много».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

До этого Лавров заявлял, что Киркоров оказался в затруднительном финансовом положении. По словам продюсера, артист не смог за десятилетия своей карьеры нажить состояние.

СМИ писали, что Киркоров потерял как минимум 50 млн рублей. Такую сумму исполнителю должны были принести новогодние шоу с его участием. Кроме того, отменены и два больших концерта поп-короля, за которые он заработал бы около 20 млн рублей.

После участия Киркорова в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой выступления певца в сборных концертах отменяют. Бойкот Киркорову продлили до марта. Артист прилетел в США, где посетил концерт Мадонны, и, как пишет «Московский комсомолец», не собирается оставаться в Соединенных Штатах надолго и уже скоро вернется в Россию.

Почему Хайдаров закрыл свою клинику?

Звездный хирург Тимур Хайдаров ликвидировал свою клинику ООО «Русская медицина». Предприятие было закрыто 15 января 2024 года. Сам Хайдаров опроверг связь между скандалами и закрытием клиники. Хирург объяснил, что просто открыл другое учреждение.

«Не связано абсолютно [со скандалами]. Это было юрлицо, которое мы открывали еще, по-моему, в 2022 или в 2021 году. И планировали как медицинский центр для реабилитации, так и запускать направления, БАДЫ и так далее. Мы открыли другую клинику с другим юридическим адресом, поэтому решили пока закрыть эту. Оно пустует просто так», — подчеркнул Хайдаров.

Хайдаров стал известен по работе со многими российскими знаменитостями, в числе которых народный артист России Филипп Киркоров и певица Слава. Последняя обвиняла доктора в предоставлении некачественной услуги. СМИ писали, что артистка жаловалась на незаживающие шрамы после операции на груди. Коллективное письмо против Тимура Хайдарова подписали 52 женщины, которых представляла адвокат Елена Сенина. Адвокат хирурга Александр Добровинский назвал это «сиськиным бунтом».

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Тимур Хайдаров

В скандале Славы и Хайдарова сторону врача принял Филипп Киркоров. Артист заявлял, что абсолютно доволен работой хирурга. Кроме того, в декабре Хайдаров сообщал, что Киркоров готовится к новому хирургическому вмешательству. Доктор обещал, что публика не узнает народного артиста.

Пациенты, которые считают себя пострадавшими от пластического хирурга, в августе 2023 года обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову и депутату Госдумы Адаму Делимханову с просьбой не допустить, чтобы, как они выразились, «хирург-мясник» Хайдаров продолжал свою деятельность. В видеообращении дамы показали разошедшиеся швы, глубокие рубцы и гноящиеся раны.

Позже стало известно, что клиники Хайдарова предложили компенсацию только трем пострадавшим.

В октябре 2023 года петиция против Хайдарова появилась и на Change.org: авторы адресовали ее президенту РФ Владимиру Путину, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову.

«За последнее время подано несколько сотен заявлений по привлечению хирурга Хайдарова за некачественные операции к ответственности. Однако допускается волокита. Тысячи людей негодуют. Хайдаров продолжает оперировать и демонстративно издевается над людьми», — утверждают авторы петиции.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Тимур Хайдаров и Филипп Киркоров

Кем была погибшая в зоне СВО немецкая наемница ВСУ Змея?

Украинские военные блогеры сообщили о гибели Дианы Савити Вагнер, которая была смертельно ранена в ходе боевых действий 31 января. Наемнице было 36 лет.

Известно, что Вагнер прибыла на Украину до начала СВО. После начала российской военной операции она через Интернациональный легион попала в штурмовую роту «Карпатская Сечь» в составе 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Там она получила позывной Змея.

«Вечерний Киев» приводит заявления члена «Карпатской Сечи», который рассказал, что Диана Вагнер воевала в составе нацбатальона, по крайней мере с начала боевых действий, на Изюмском направлении в сентябре 2022 года. Согласно отзывам, она была полевым медиком и «жарко влюбилась в украинскую культуру и традиции, учила украинский язык и подала документы на украинское гражданство».

«Диана мечтала построить свою жизнь и будущее в суверенной Украине без Русского мира и еврокоммунизма», — рассказал сослуживец. Достоверной информации о месте ликвидации немецкой наемницы Дианы Савити Вагнер нет.

По данным украинского СМИ УНИАН, к концу 2023 года подразделения 93-й ОМБр ВСУ, в которую входит «Карпатская Сечь», оборонялись на Артемовском и Краснолиманском направлениях. В соцсетях появлялись фотографии бойцов 93-й бригады в районе города Часова Яра.

«Карпатская Сечь» также сообщала о гибели командира своей 2-й штурмовой сотни Василия Яремко: он был уничтожен в районе Макеевки в Луганской области 25 января.

Фото: МО Украины Диана Савити Вагнер

По информации Следственного комитета РФ, в рядах ВСУ за время боевых действий успели повоевать наемники из 54 государств. Больше всего приехали из Великобритании, США, Канады, Израиля, Франции, Швеции, Грузии, Финляндии, Польши и Литвы.

Минобороны РФ в начале января 2024 года сообщило об уничтожении по крайней мере 5,9 тысячи наемников, воевавших на стороне Киева.

Кто разочаровал Татьяну Тарасову?

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сочла неубедительными слова коллеги Этери Тутберидзе по ситуации с дисквалифицированной на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) фигуристкой Камилой Валиевой. Тарасова подчеркнула, что Тутберидзе должна была вместе с профессиональными юристами заниматься защитой своей спортсменки.

«Как теперь будут относиться к Этери Тутберидзе? Какие мы есть, так к нам и будут относиться. Мне казалось, что я знаю Этери, но ситуация с Камилой Валиевой меня подломила. Все слова, сказанные тренером, звучат очень неубедительно», — сказала она.

CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка не смогла доказать отсутствие намерения принимать стимуляторы. Из-за этого решения Россия лишилась командного золота по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Решение о дисквалификации будет действовать четыре года.

Тутберидзе прокомментировала решение CAS о дисквалификации фигуристки. Она заявила, что не сомневается в невиновности своей подопечной. Также она упрекнула CAS в том, что суд не установил, какое запрещенное вещество оказалось в организме Валиевой.

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение CAS дисквалифицировать Валиеву является примером политизации спорта. По ее словам, произошедшее можно считать проявлением нечистоплотной конкуренции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Тарасова

Валиеву в Спортивном арбитражном суде защищала отечественная компания BGP Litigation. В 2023 году ее юристы добились отмены решения Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

То дело рассматривалось Апелляционным трибуналом МПК. В его состав входили три арбитра. По итогам слушаний в Дубае 25 апреля 2023 года трибунал посчитал, что решение МПК об отстранении ПКР необоснованное. Было указано, что доказательств, представленных на рассмотрение Генеральной ассамблеи, недостаточно для того, чтобы сделать вывод о нарушении ПКР своих членских обязанностей.

Дело Валиевой не стало для BGP Litigation таким же успешным. По информации The Times, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева приняла допинг не намеренно и не мошенничала. При этом суд решил удовлетворить апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое запросило четырехлетнюю дисквалификацию для фигуристки. Доказать непреднамеренность принятия Валиевой запрещенного вещества не удалось.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что убедительных доказательств непреднамеренного принятия Валиевой запрещенного вещества представлено не было. И фигуристке дали максимальное наказание.

Также читайте:

Лоза рассказал, заметят ли Филиппа Киркорова в метро

«Куда ни целуй, кругом — жопа»: почему Пригожин обиделся на шоу-бизнес

Дело на $1 млрд: кто судится с МТС из-за вечеринки Ивлеевой, кого обвиняют