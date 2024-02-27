Возвращение Хаматовой, Карл III без короны, суды Шукшиных: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press, АГН «Москва»

Карл III начал подготовку к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось, актер Василий Ливанов назвал рассуждения коллеги Чулпан Хаматовой о возможном возвращении в Россию «бредом сумасшедшего», актриса Ольга Шукшина подала в Таганский районный суд Москвы иcк к сестре Марии — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Когда Карл III начнет готовиться к передаче короны?

Карл III начал подготовку к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось. Как заявил эксперт по британской королевской семье Том Квинн, до болезни короля вопросы наследования не предполагалось обсуждать еще по меньшей мере 10 лет.

По словам Квинна, в Британии начали готовить планы наследования вскоре после известия о том, что Карл III заболел раком. При этом эксперт считает, что эти планы держат в секрете от младшего сына монарха, принца Гарри. Это связано с его репутацией: придворные опасаются, что в случае обиды или недовольства он может обо всем рассказать прессе.

Ранее сообщалось, что принц Уэльский Уильям возьмет на себя некоторые публичные обязанности Карла III в связи с онкологическим заболеванием отца. Сын монарха был вынужден раньше срока вернуться из небольшого отпуска, чтобы приступить к выполнению не только своих обязанностей, но и заменить его на некоторых мероприятиях.

О болезни монарха стало известно 5 февраля. В Букингемском дворце заявили, что Карл III решил обнародовать свой диагноз, чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком. Король надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности, подчеркнули в Букингемском дворце.

Карл III обратился за помощью к архимандриту Ефрему — настоятелю Ватопедского монастыря на Афоне, сообщил The Sun. По данным газеты, король сблизился с православным монахом в 1997 году и с тех пор прислушивается к его советам. Они возобновили тайные контакты после известия о болезни Карла.

«Да, мы поддерживаем связь с тех пор, как ему поставили диагноз, и я верю, что ему удастся преодолеть болезнь. У нас очень хорошее взаимопонимание», — сказал архимандрит Ефрем.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева сомневается в том, что монарх отречется от престола из-за болезни.

«В истории британской монархии ранее не было таких случаев», — сказала Ананьева.

В 2013 году в закон о престолонаследии королевства были внесли поправки. Например, теперь пол не играет роли при определении следующего монарха. Таким образом, в соответствии с законом после Уильяма на трон смогут претендовать его дети от Кейт Мидлтон: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Второй сын короля Великобритании принц Гарри находится лишь на пятом месте в списке потенциальных монархов. За ним стоят в очереди его сын и дочь от Меган Маркл.

Брат Уильяма живет с семьей в США, куда он переехал после того, как в январе 2020 года отказался от исполнения королевских обязанностей. Принц Гарри и Маркл официально сложили полномочия и лишились титулов королевских высочеств. Узнав о болезни отца, принц принял решение прилететь в Великобританию.

Согласно результатам опроса, проведенного Ipsos, деятельность Карла III как короля положительно оценивают 51% респондентов, негативно — 9%. В Британском Содружестве наций к монарху относятся примерно так же. Например, в Канаде его уровень поддержки составил 60%, в то время как у королевы Елизаветы II этот показатель был 82%.

Британцы ждали от Карла III нехарактерной для монарха активности, предположила ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в разговоре с NEWS.ru. По ее мнению, пока «король остался верен традиции».

«Монарх выполняет исключительно церемониальные функции. В этом пока главный итог деятельности Карла III», — считает она.

Эксперт Ананьева отметила, что британские подданные не очень любят короля.

«Во-первых, он, конечно, не обладает харизмой. Во-вторых, за ним тянется история с принцессой Дианой. У них был несчастный брак, измены. Это своего рода мелодрама», — сказала она.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Карл III

Как Ливанов воспринял новость о возможном возвращении Хаматовой в РФ?

Актер Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса, заявил, что Хаматова является «ничтожной личностью». По его словам, заявления актрисы о России являются «бредом сумасшедшего».

«Ничтожная личность эта Хаматова! Она рассказывала, что ей стыдно, что она из России. Так вот, ее поведение — бред сумасшедшего. Настоящий бред, за гранью понимания, нечто абсолютно ненормальное и противоестественное», — заявил Ливанов.

Он отметил, что человек не может жить без Родины. Ливанов сравнил жизнь вдали от России с сорванным цветком, который сможет простоять в воде не более двух дней.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, в свою очередь, отметил, что Хаматова «начинает чахнуть» за границей. По словам актера, «метания русской души» непонятны европейскому зрителю и вызывают отторжение, поэтому воспитанный в традиции русской театральной школы артист может играть только для своей публики.

Ранее Хаматова отметила, что ей предлагали вернуться в Россию, гарантируя безопасность. Актриса рассказала в эфире «Латвийского радио 4», что может приехать в страну, если «встанет на колени» и извинится, но делать этого она не намерена.

19 января глава Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин призвал лишить Хаматову звания народной артистки России. Он направил соответствующее обращение в Министерство культуры.

«В апреле 2022 года Чулпан Хаматову во время интервью отчитала латышская телеведущая за то, что актриса не осуждает каждый день руководство России. В ответ Хаматова заявила, что готова отказаться от звания народной артистки и считает его „полной бредятиной“», — отметил Боодин в обращении.

В 2021 году СМИ писали, что Хаматова приобрела недвижимость в Латвии. Актриса эмигрировала в эту страну вместе с детьми после начала российской военной операции на Украине. В апреле 2022-го она выступила на антивоенном митинге в Риге.

С 2022 года Хаматова состоит в труппе Нового Рижского театра. Она сыграла в спектакле «Страна глухих» режиссера Алвиса Херманиса, созданном по мотивам одноименной картины Валерия Тодоровского, вдохновленного повестью Pенаты Литвинoвой «Oбладать и принадлежать». Зрители писали, что артистка говорила на латышском языке все 2,5 часа спектакля.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Василий Ливанов

Из-за чего судятся сестры Шукшины?

Ольга Шукшина подала в Таганский районный суд Москвы иск к сестре Марии. Артистки будут судиться за права на произведения их отца Василия Шукшина — классика советской литературы. Сейчас только старшая дочь может распоряжаться произведениями отца и зарабатывать на этом.

Ольга Шукшина требует признать недействительным договор об отчуждении исключительных прав на произведения Шукшина, заключенный между вдовой писателя Лидией Федосеевой-Шукшиной и Марией Шукшиной. Подготовка к судебному заседанию назначена на 4 марта.

Ольга Шукшина и ее адвокат отказались комментировать судебное разбирательство. Мария Шукшина не выходит на связь.

Ольга не общается со старшей сестрой уже более 10 лет. Отношения между актрисами ухудшились, когда в семье разразился скандал с квартирой на улице Бочкова в Москве. Речь идет о наследстве Шукшина.

В сентябре 2023 года стало известно, что после инсульта народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина начала передвигаться на инвалидной коляске. Она рассказала, что болезнь оказалась «слишком тяжелой», поэтому ей трудно ходить.

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