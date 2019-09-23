https://static.news.ru/photo/f25d0a78-de13-11e9-898c-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерсман Фото: Николай Галкин/ТАСС

Журналист Анатолий Вассерман прокомментировал возвращение знатока Александра Друзя в игру «Что?Где?Когда?». По словам телеведущего, за коллегу по интеллектуальным викторинам «можно только порадоваться».

Друзь — талантливый игрок. Но со сложным характером, как и большинство участников интеллектуальных игр. То событие, из-за которого его временно отстранили, было всего лишь следствием недоразумения и недопонимания, — объяснил публицист в беседе с RT .

Возвращение Друзя одобрил и один из игроков клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский. Он отметил, что следующий сезон телеклуба юбилейный, и без Друзя «это было бы странное мероприятие». Знаток назвал своего коллегу живым символом программы.

Ранее News.ru писал, что магистр игры «Что? Где? Когда?» принёс извинения за свои действия в программе «Кто хочет стать миллионером?», после участия в которой его заподозрили в мошенничестве. 12 февраля редактор шоу Илья Бер заявил, что Друзь пытался получить правильные ответы на вопросы игры, предложив взамен часть выигрыша. Знаток подтвердил, что обсуждал сомнительную сделку, однако, по его версии, предложение исходило от Бера.